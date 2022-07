F1, Alonso: "Dovremo lavorare stanotte per farci trovare pronti"

01-07-2022 20:05

Altra grande prestazione di Fernando Alonso, che dopo una prima sessione passata di fatto ai box per pioggia esce nelle FP2 e rimane attaccatissimo ai primi, registrando una sesta posizione a sette decimi dal leader Sainz.

Queste le parole dell’asturiano al termine delle seconde libere a Silverstone:

“E’ stato veramente complicato per tutti oggi con la pioggia nelle prime libere, che ha limitato il tempo in pista disponibile, c’erano solamente le FP2 per finire il programma e penso che servirà ancora fare delle valutazioni sugli aggiornamenti arrivati qui a Silverstone. Ci sarebbe piaciuto avere più ore a disposizione in pista, ma così sono le regole. Servirà lavorare questa notte per essere nella miglior posizione possibile per le terze libere e le qualifiche“.