F1, Alonso e la Tripla Corona: “Voglio diventare un pilota completo”

Nell’ambito dell’automobilismo la Triple Crown (in italiano Tripla corona) è un riconoscimento non ufficiale, ma puramente statistico, assegnato al pilota che nella carriera agonistica ha vinto il Gran Premio di Monaco (o il Campionato del Mondo di Formula 1), la 500 Miglia di Indianapolis e la 24 Ore di Le Mans. Fino ad oggi, Graham Hill è l’unico pilota ad esserci riuscito avendo vinto ben 5 Gp di Monaco, il Campionato del Mondo di Formula 1 nel 1962 e nel 1968, la 500 Miglia di Indianapolis nel 1966 e la 24 Ore di Le Mans nel 1972.

Gli unici piloti ancora in attività che potrebbero in teoria completare la Triple Crown, avendo già vinto due prove, sono: Juan Pablo Montoya (che attualmente corre in Indycar series), Jacques Villeneuve e Fernando Alonso.

Proprio l’asturiano, in una chiacchierata concessa ai microfoni di Sky Sports F1, Fernando Alonso ha parlato dei propri piani per il futuro, precisando come l’accordo con Alpine abbia solo posticipato l’obiettivo della “Tripla Corona”.

Nonostante questa nuova esperienza in Formula 1, la quale andrà avanti almeno fino alla fine della stagione 2022, l’iberico vuole inseguire il sogno della 500 Miglia di Indianapolis, oltre ovviamente a confrontarsi in altre categorie come la Dakar, corsa off-road che ha già affrontato insieme a Toyota due anni fa.

“Voglio continuare ad inseguire obiettivi diversi”, ha affermato il due volte Campione del Mondo. “La Indy 500 è ancora molto attraente dal mio punto di vista, ma c’è anche la Dakar e tante altre categorie da affrontare. Voglio diventare uno dei piloti più completi al mondo e il ritorno in Formula 1 non ha cambiato questa idea”.

OMNISPORT | 18-08-2021 12:44