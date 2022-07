F1, Alonso: "Entrambe le vetture in top-10 va sempre bene"

31-07-2022 18:33

Fernando Alonso termina in ottava posizione il tredicesimo appuntamento del Mondiale F1 2022 che si è corso in Ungheria, sul circuito dell’Hungaroring. L’asturiano, due volte iridato in Renault a inizio millennio, si è lamentato non poco per la difesa durissima di Ocon nel primo giro, manovra che ha rischiato di causare un incidente tra le due Alpine.

Queste le parole di Alonso:

“Non credo che si possa dire granchè sula difesa di Ocon, ma si è rischiato un incidente. Comunque, nel corso della gara entrami abbiamo avuto problemi con le gomme. È stato comunque un buon pomeriggio. Eravamo veloci, ma non a sufficienza per avere l’occasione di attaccare le McLaren. Questo è stato un discreto mese e guadagnare punti con tutte e due le monoposto è sempre ottimo. Credo che oggi sia stata fatta ogni cosa in modo corretto, alla fine la Top10 è stata raggiunta”.