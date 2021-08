F1: Alonso rinnova con Alpine anche per la stagione 2022

Fernando Alonso continuerà a correre per la Alpine anche nel prossimo mondiale 2022 di Formula 1. Tramite un comunicato stampa pubblicato sui canali ufficiali della squadra, il management del team ha confermato l’estensione del contratto con l’iberico in scadenza alla fine dell’anno, scegliendo di fatto la strada della continuità dopo la “rivoluzione” tecnica varata alla fine del 2020.

Confermato anche Ocon fresco vincitore dell’ultimo Gp di Ungheria con cui Alonso formerà la line up della prossima stagione portando la sua esperienza in una stagione ricca di cambiamenti.

“Siamo lieti di confermare Fernando anche per la prossima stagione, in partnership con Esteban Ocon”, ha affermato Laurent Rossi, CEO del marchio transalpino. “La line-up attuale è per noi perfetta e sicuramente una tre le più forti in griglia. Funziona in modo complementare e può offrire sia il talento che lo spirito di squadra. Insieme ci hanno portato la prima vittoria del marchio in Formula 1. Fernando, fin dal primo giorno in fabbrica, ci ha sempre impressionato. Ha svolto un lavoro eccezionale ed è concentrato, come tutto il team, ad estrarre il massimo del potenziale dalla vettura”.

“La performance in Ungheria è un altro esempio del suo pedigree agonistico”, ha proseguito. “Ha ricordato a tutti quanti di che tipo di pilota stiamo parlando. Sono certo che potremmo trarre numerosi benefici dalla sua conferma anche per il 2022, stagione che ci porrà davanti tante nuove sfide. Ha fame di successo e sta facendo il massimo per spingere la squadra verso le posizioni di vertice della classifica”.

“Completato l’argomento piloti, dobbiamo adesso concentrarci sulla seconda parte di stagione e sulla realizzazione di un fine di campionato forte, in linea con i nostri rivali”, ha aggiunto. “Vogliamo posizionarci in alto nella classifica del mondiale costruttori. Il raggiungimento di questo obiettivo ci regalerà significative opportunità per il prossimo anno. Non dobbiamo abbassare l’attenzione”.

“Sono molto contento di confermare l’estensione del mio contratto con il team Alpine F1 fino alla fine del 2022 – ha aggiunto Alonso -. Mi sono sentito a casa nel momento stesso in cui ho fatto in ritorno in questa squadra e sono stato riaccolto a braccia aperte. È un piacere lavorare nuovamente con alcune delle menti più brillanti del nostro sport, a Enstone e a Viry-Châtillon. È stata una stagione complessa per tutti, ma abbiamo messo in mostra progressi di squadra e il risultato in Ungheria ne è un ottimo esempio. Abbiamo nel mirino nuovi importanti obiettivi per il finale di stagione, ma soprattutto per l’anno prossimo, con il nuovo cambio di regolamento. Sono sempre stato un grande supporter della necessità di livellare il campo di gioco e di cambiare questo sport e la stagione 2022 rappresenta una grande opportunità per tutto questo. Non vedo l’ora di correre in quest’ultima parte dell’anno e di farlo al fianco di Esteban, in Alpine, anche nel 2022”.

OMNISPORT | 26-08-2021 10:40