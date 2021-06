F1, Alonso: “Su alcune piste possiamo lottare con la Ferrari”

Nell’appuntamento di casa, disputato domenica sul tracciato del Paul Ricard, l’Alpine è riuscita ad entrare in zona punti con Fernando Alonso. Analizzando il GP di Francia, il due volte campione del mondo si è detto soddisfatto di aver concluso in Top 10 riuscendo soprattutto a battere entrambe le Ferrari che nelle prime gare della stagione avevano fatto bene.

Lo spagnolo infatti ha sottolineato come le prestazioni della SF21 cambino in base al lavoro delle gomme, avendo un impatto negativo soprattutto in gara, un aspetto quest’ultimo che deve essere studiato nel dettaglio anche dalla scuderia transalpina.

“In qualifica sono quattro decimi o mezzo secondo più veloci, ma in gara ci sono alcuni circuiti in cui le gomme sono molto dure come Portimao o qui (Paul Ricard, ndr) e abbiamo l’opportunità di lottare contro di loro ed è positivo – ha dichiarato Alonso, citato da RaceFans – Su circuiti cittadini mettono una quantità di energie nella gomma che è di aiuto, abbiamo visto Leclerc in pole a Monaco e a Baku. Dobbiamo ancora lavorare per cercare di capire questo pneumatico. È stato bello finire davanti alla Ferrari, ma alla fine non importa chi c’è davanti, cerchi di fare punti”.

OMNISPORT | 23-06-2021 12:34