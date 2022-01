F1, Alonso sulle Sprint Race: “I fan devono decidere cosa cambiare”

24-01-2022 14:54

L’ultima stagione di F1 sarà ricordata oltre che per l’infinita sfida tra Lewis Hamilton e Max Verstappen anche per l’introduzione della novità legata alla Sprint Race.

Questo format molto chiacchierato e ancora non del tutto apprezzato, sarà confermato anche per il campionato 2022. Tifosi e fans della F1 però non hanno goduto dello spettacolo generato da una gara sulla distanza di 100 km decisiva per stabilire la griglia di partenza.

Inolttre come se ciò non bastasse, il prossimo mondiale vedrà l’incremento da tre a sei appuntamenti ‘Sprint. Queste si disputeranno, almeno nelle ipotesi, dapprima in Bahrein – tappa inaugurale della stagione – e poi anche ad Imola, in Canada, in Austria, in Olanda e a San Paolo.

Fernando Alonso, pilota dell’Alpine, in un’intervista riportata da speedweek.com, ha infatti avanzato una proposta personale su questo tema. Più che una sua idea, il bi-campione del mondo ha rivolto un appello ai vertici della Formula 1, con questi ultimi che dovrebbero ascoltare i pareri e le volontà degli appassionati: “Questo format dovrebbe essere prima di tutto per lo spettacolo – ha spiegato – e dunque è qualcosa per i fan, studiato per attirare nuovi spettatori ai GP. Ma ” Penso che siano loro a dover decidere se e cosa cambiare. Per quanto riguarda i team, il nuovo formato non ha cambiato nulla. Non era meglio, non era peggio, era solo diverso. I tifosi dovrebbero essere una priorità e dirci come migliorare le sprint”.

