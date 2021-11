F1, Alonso svela la sua ambizione per il 2022

23-11-2021 18:01

Quello di Fernando Alonso è un talento sempreverde. Nonostante i 40 anni già compiuti infatti, il pilota spagnolo dell’Alpine sta dimostrando di essere ancora in grado di battagliare coi primissimi della classe e arrivare, come successo in Qatar, addirittura sul podio.

Proprio quest’ultimo piazzamento ha rafforzato le certezze del nativo di Oviedo che, per la prossima stagione, ha già dichiarato di voler puntare ancora più in alto.

“Beh, è difficile prevedere cosa accadrà nei prossimi anni, ma sì, mi piacerebbe lottare con Verstappen, Hamilton e con chiunque faccia una buona macchina” ha affermato Alonso a Formula1.com.

“L’anno prossimo penso che sia un reset per tutti e spetta a noi costruire un’auto veloce. Non è come quest’anno, che era una continuazione dell’ultimo, ma nel 2022 tutti hanno le stesse carte quindi dobbiamo giocare in modo più intelligente e, si spera, creare una macchina veloce e se siamo in quella posizione sarei pronto a battagliare”.

Vedremo se la competitività della propria monoposto permetterà ad Alonso di tramutare in realtà l’ennesimo sogno della sua infinita carriera.

OMNISPORT