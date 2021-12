F1, Alpine: Alonso ha grandi speranze per l’auto del 2022

23-12-2021 17:31

La stagione 2021 non è finita da molto ma per chi vuol fare le cose in grande l’anno prossimo è già tempo di concentrarsi e mettersi all’opera per sviluppare al meglio la vettura del 2022.

È questo ciò che farà Fernando Alonso nei prossimi giorni quando, al simulatore, testerà per la prima volta il primo prototipo confezionato dai progettisti dell’Alpine.

“Lo sviluppo è stato seguito da tutti i progettisti. I nuovi regolamenti erano davvero rigidi all’inizio e sono stati necessari molti chiarimenti con la FIA su cosa fosse consentito fare e cosa no” ha rivelato lo spagnolo.

“Il modello sarà pronto al simulatore questa settimana ed è in questi giorni che inizieremo a spingere davvero. Dopo aver avuto un primo feedback dagli pneumatici da 18’’ in occasione dei test di Abu Dhabi, ci attende un inverno davvero impegnativo. Sicuramente più impegnativo rispetto al passato” ha proseguito un Alonso, consapevole delle qualità che le auto dovranno avere il prossimo anno.

“Per il prossimo anno tutti i piloti vogliono avere maggiore potenza sui rettilinei e più deportanza in curva. Noi siamo forti in molte aree, ma abbiamo bisogno di un pacchetto competitivo. Ad Enstone e Viry stanno lavorando da diversi mesi ed abbiamo grandi speranze, ma dovremo attendere febbraio per una prima valutazione”.

OMNISPORT