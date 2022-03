F1, Alpine: Alonso impaziente di scendere in pista

17-03-2022 10:10

I primi test stagionali pre season per l’Alpine si sono dimostrati un pò in chiaroscuro. La scuderia francese si è un pò nascosta, palesando qualche problema tecnico di troppo. In più, come ha ammesso il CEO della scuderia, Laurent Rossi, la nuova power unit realizzata nella sede di Viry-Chatillon, deve ancora essere del tutto scoperta e messa alla prova.

Nonostante questo, sia Alonso che Esteban Ocon non si sono cero persi d’animo o mostrati contrariati, anzi, i due piloti si mostrano fiduciosi in vista dell’esordio stagionale a Sakhir.

Il pilota asturiano al suo secondo anno in Alpine, non vede l’ora di scendere in pista per capire, novità funzioni e ritmi reali della sua monoposto e di quelle dei colleghi. L’occasione sarà sabato, quando nelle prove si inizierà a fare sul serio e dove conteranno i tempi.

“E’ stato un buon inverno per me: fisicamente sto bene e sono preparato per l’inizio di questa nuova stagione. Per quanto riguarda la vettura, la A522, posso ammettere che siamo abbastanza soddisfatti. In questo preciso momento, nessuno sa nei test quanta benzina avessero a bordo le vetture e quale sia stata la mappatura utilizzata a livello di power unit, quindi stilare una classifica delle forze in campo è impossibile. Per questo motivo non vedo l’ora di confrontarmi alle qualifiche del sabato dove tutti andranno al massimo”.

OMNISPORT