F1, Alpine: Szafnauer entusiasta di lavorare con Ocon e Alonso

22-02-2022 13:43

C’è davvero grande entusiasmo da parte di Otmar Szafnauer che non vede l’ora di lavorare insieme ad Esteban Ocon e Fernando Alonso per accelerare lo sviluppo della nuova A522, vettura con cui la scuderia francese affronterà il prossimo mondiale 2022 di Formula 1.

Il nuovo Team Principal di Alpine, intervistato dalla stampa internazionale, ha evidenziato come il sapiente mix costituito da talento, la “freschezza” e l’esperienza dell’attuale line-up, siano condizioni perfette e necessarie per fare bene. Il TP ha inoltre precisato come la scuderia abbia tutti gli ingredienti per ambire alle posizioni di vertice della classifica.

Ocon, ricordiamo, affronterà la terza stagione con i colori della Alpine e vorrà bissare la vittoria in Ungheria dello scorsa anno; Alonso invece alzerà l’asticella e punterà nel prossimo biennio a conquistare il titolo mondiale.

“Conosco molto bene Esteban dalle sue due stagioni in Force India, allora era giovane, grezzo, estremamente talentuoso e molto veloce in pista”, ha affermato il nuovo Team Principal della scuderia francese. “In effetti da allora non è cambiato. Non ci sono dubbi legati al suo talento e la vittoria che ha conquistato lo scorso anno in Ungheria mi ha reso felice, meritava quel tipo di risultato. In generale direi che è bello averlo con noi, visto che abbiamo già un buon rapporto”.

“Per quanto riguarda Fernando, tutti conoscono le sue qualità eccezionali. La sua esperienza è inestimabile e credo sinceramente che la coppia piloti del nostro team sia tra le più forti della griglia. Sarà bello lavorare con una leggenda del motorsport come lui”, ha concluso.

OMNISPORT