Sprint Miami, rabbia Antonelli: "Piastri mi ha buttato fuori". Iella Kimi tamponato da Verstappen poi penalizzato

Tanta sfortuna nella Sprint Race di Miami per Antonelli che partiva in pole ma è stato prima accompagnato da Piastri in partenza e poi centrato da Verstappen al cambio gomme

Doveva, poteva essere la sua gara. Ed invece non ha finito nemmeno a punti. La prima corsa di Andrea Kimi Antonelli dalla pole si è chiusa con uno “zero” alla voce punti e tanta sfortuna. Il talento bolognese della Mercedes dopo la partenza al palo conquistata ieri sperava di fare una grande gara, forse non vincere ma di certo non si sarebbe aspettato di fare una Sprint Race di Miami così iellata: accompagnato, per non dire spinto, da Piastri fuori dalla pista in partenza e poi centrato da Verstappen nei box con Max penalizzato di 10″ per unsafe release ma con la gara di Kimi inevitabilmente rovinata.

Sprint Miami: Piastri “spinge” Kimi che protesta

Partiva dalla pole Antonelli, la sua prima, con tanto di record di precocità per tutta la Formula 1 anche se non dopo una classica qualifica ma “solo” per una Sprint. Dopo aver atteso oltre mezz’ora, per il botto di Leclerc, la pista allagata, la safety car e la bandiera rossa, arriva finalmente il momento dello spegnimento dei semafori.

Antonelli non parte benissimo, sicuramente meglio Piastri. Che lo affianca sul rettilineo. Entrambi tirano la frena ma la McLaren è all’interno, l’australiano “accompagna” Kimi verso l’esterno, la sua Mercedes va lunga e rientra addirittura 4° alle spalle delle due McLaren e di Verstappen.

Antonelli protesta via radio: “Mi ha buttato fuori”. L’episodio su proteste Mercedes viene “notato” ma subito dopo viene notificato un “nulla a procedere”. Insomma dinamica di gara.

Caos Red Bull, Verstappen centra Antonelli ai box

Ma il peggio per il malcapitato, oggi, Antonelli deve ancora arrivare. Dopo metà gara, con pista asciutta, inizia il valzer dei cambi gomme per passare da intermedie a slick. Dopo Tsunoda ed Hamilton, i primi a fiutare il momento, tocca a Verstappen ed Antonelli che gli è subito dietro. Qui il patatrack.

Il sistema di rilascio della piazzola Red Bull fa ancora una volta cilecca. Viene dato il verde, Max parte a razzo per difendere il podio ma proprio in quel momento si sta per fermare Antonelli sulla piazzola Mercedes davanti a quella Red Bull. Il botto è inevitabile. Verstappen tampona Antonelli come in qualsiasi uscita distratta da un parcheggio sotto casa.

Volano detriti in pit lane. Antonelli per evitare il peggio, salta il cambio gomme e sarà costretto a fare un altro giro con le intermedie e fare una seconda sosta ai box per l’effettivo cambio gomme. Morale della favola: altro che vittoria, altro che podio, nemmeno zona punti, Kimi chiude solo 10°. Verstappen che aveva finito dietro Hamilton 4° viene penalizzato ed essendo finita la Sprint dietro la Safety Car praticamente classificato ultimo.

Rabbia Antonelli: “Piastri mi ha buttato fuori, buono a sapersi”

Nelle interviste post Sprint Race, Antonelli ha ribadito quando detto nel team radio subito dopo il via: “Piastri mi ha buttato fuori. Le regole del primo giro lo permettono? Buona a sapersi…”. Poi sull’episodio dell’incidente con Verstappen, Kimi è più magnanimo: “Non credo Max abbia colpe, se gli hanno dato il semaforo verde lui è partito. Poteva essere pericoloso per i meccanici soprattutto. Mi dispiace per come sia andata”.