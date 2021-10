F1, Antonio Giovinazzi: “Questa è un’altra pista rispetto al 2020”

Diciottesimo tempo per Antonio Giovinazzi nella sessione delle prove libere del mattino, decimo invece nella seconda sessione.

Un ottimo miglioramento con l’alfiere dell’Alfa Romeo che entr ain top 10 e che sembra davvero carico per questo weekend turco. Il pilota italiano ha rilasciato ai microfoni di ‘Sky Sport F1’: “Il grip dell’asfalto è molto buono. Questa è un’altra pista rispetto al 2020. La macchina si comporta molto bene e mi sto trovando molto bene”.

Il nostro connazionale è fiducioso in vista dei prossimi giorni. Attenzione però al meteo che potrebbe cambiare le carte in tavola come accaduto nell’ultimo appuntamento in Russia. La pioggia potrebbe arrivare nelle qualifiche ed in gara, una situazione che abbiamo vissuto anche nel 2020.

Giovinazzi ha poi concluso dicendo: “Tutto è più facile con queste condizioni, il feeling arriva subito. Vediamo domani nelle qualifiche ed in gara in che posizione ci ritroveremo. La pioggia potrebbe cambiare la situazione. Come due settimane fa queste condizioni si adattano meglio alle nostre caratteristiche. Spero di continuare a girare con il sole”.

OMNISPORT | 08-10-2021 15:48