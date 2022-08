F1, approvate le misure anti porpoising e i motori del 2026

16-08-2022 21:29

Il Consiglio Mondiale ha approvato il piano anti-saltellamento, non apprezzato dalla Ferrari e dalla Red Bull perché potrebbe favorire il ritorno della Mercedes. Il bordo del fondo dovrà essere rialzato di 1,5 cm anziché di 2,5 e verrà introdotto un sensore per tenere sotto controllo costante questo parametro. Per quanto riguarda i roll bar dovranno avere una punta più arrotondata mentre sarà introdotto nel regolamento una altezza minima per il punto di applicazione della prova di omologazione. Sui motori, che saranno impiegati dal 2026, ci sarà l’introduzione a partire dal primo gennaio 2023 del tetto alle spese, fissato in 95 milioni di dollari dal 2022-25 e 127 milioni di euro attuali a partire dal 2026.

Queste le dichiarazioni del presidente Ben Sulayem: “La sicurezza è assolutamente la massima priorità per la FIA e abbiamo dedicato tempo e risorse significative all’analisi e alla risoluzione del problema del porpoising. Ho discusso personalmente la questione con tutti i team e i piloti, e mentre ovviamente ci sono alcune divergenze di opinione, è molto chiaro che la FIA ha il dovere di agire e garantire che i piloti non vengano messi a rischio di lesioni a causa di questo fenomeno”.

“La FIA continua a portare avanti l’innovazione e la sostenibilità – ha aggiunto il presidente – i regolamenti sui motori 2026 sono l’esempio più importante di quella missione. L’introduzione di una tecnologia avanzata insieme a carburanti sintetici sostenibili è in linea con il nostro obiettivo di offrire vantaggi agli utenti di auto stradali e raggiungere il nostro obiettivo di zero emissioni di carbonio entro il 2030”.