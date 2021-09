F1, Aston Martin: nessun “piano B” per la line-up 2022

Nonostante le numerose indiscrezioni di mercato circolate nelle ultime settimane, Otmar Szafnauer ha confermato la volontà della squadra di proseguire con Sebastian Vettel anche nella stagione 2022, rivelando come la squadra non abbia alcun “piano B” per la line-up del prossimo anno.

Il manager statunitense, intervistato dalla stampa durante l’ultimo appuntamento di Monza, si è detto sereno e tranquillo sulla permanenza del quattro volte Campione del Mondo all’interno della scuderia inglese. La speranza e l’intenzione di Szafnauer è quella di arrivare all’ufficialità entro il prossimo Gp di Sochi in Russia.

“Le voci di un addio di Vettel? Non abbiamo un piano B, vogliamo continuare a lavorare con lui anche nel 2022”, ha affermato il Team Principal della scuderia britannica. “Non esiste alcuna alternativa a Seb. Se avessimo avuto il minimo dubbio su di lui o su questo rapporto, saremmo intervenuti sul mercato già dallo scorso luglio. Ma la situazione non è così ed entrambi vogliamo proseguire questa collaborazione”.

OMNISPORT | 14-09-2021 12:00