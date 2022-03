F1 Bahrain: Verstappen vola in FP2, Ferrari sempre in scia

18-03-2022 17:49

Dopo una prima sessione di prove libere in sordina, col quinto tempo registrato con la sua Red Bull, Max Verstappen si prende la scena delle FP2 fermando il crono col giro veloce in 1:31.936. Ottimi spunti per il pilota olandese, braccato a soli 87 millesimi dalla Ferrari di Charles Leclerc e un po’ più indietro, a cinque decimi, dall’altra F1-75 di Carlos Sainz.

Dietro al trio Red Bull-Ferrari si piazza la Mercedes di George Russell, in grande spolvero sulla nuova W13 in confronto al compagno di box Lewis Hamilton che invece non va oltre il nono tempo finale. In top 10 chiudono anche Alonso e Bottas, seguiti dalla Red Bull di Perez e le due sorprendenti Haas di Mick Schumacher e Kevin Magnussen.

Ritardo di oltre un secondo e tre decimi per la McLaren di Lando Norris, seguito da Ocon e Gasly, col pilota Alpine che fa dei passi indietro rispetto alla sessione del mattino nella quale aveva chiuso col miglior tempo. L’ultimo tempo delle FP2 è quello della Williams di Albon, che viene preceduto dall’altra McLaren di Ricciardo e dal compagno di box Latifi.

Verstappen – Red Bull – 1:31.936 Leclerc – Ferrari – 1:32.023 Sainz – Ferrari – 1:32.520 Russell – Mercedes – 1:32.529 Alonso – Alpine – 1:32.877 Bottas – Alfa Romeo – 1:32.951 Perez – Red Bull – 1:32.958 Schumacher – Haas – 1:33.085 Hamilton – Mercedes – 1:33.144 Magnussen – Haas – 1:33.183 Norris – McLaren – 1:33.280 Ocon – Alpine – 1.33.360 Gasly – Alpha Tauri – 1:33.621 Tsunoda – Alpha Tauri – 1:33.789 Zhou – Alfa Romeo – 1:33.953 Stroll – Aston Martin – 1:33.958 Hulkenberg – Aston Martin – 1:34.061 Ricciardo – McLaren – 1:34.166 Latifi – Williams – 1:34.486 Albon – Williams – 1:34.735

