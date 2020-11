F1, Binotto: "2021? Siamo molto avanti"

Il team principal della Ferrari Mattia Binotto ai microfoni di Sky ha parlato del lavoro per il 2021: “Siamo a un punto avanzato, il prossimo anno sarà particolare perché diverse componenti sono congelate. Stiamo spingendo su due fronti: aerodinamica, con tanto lavoro in galleria del vento, e motore, che sarà completamente nuovo. Ci sono ancora diverse settimane importanti di lavoro, abbiamo ancora 4-5 settimane importanti di sviluppo. All’inizio del prossimo anno poi si potrà andare finalmente a lavorare anche sull’aerodinamica del 2022”.

LA SF1000 è migliorata con gli ultimi aggiornamenti: “C’è più fiducia e confidenza nella macchina. Si è visto un miglioramento a Portimao e a Imola, il trend si sta confermando. Oggi non speravamo nella pioggia, ma c’è e c’è per tutti. Weekend jolly? Non lo so, credo comunque che le Mercedes siano più forti. Noi dobbiamo cercare di fare bene, sono convinto che potremo fare una buona gara”.

OMNISPORT | 14-11-2020 13:13