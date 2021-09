F1, Binotto: “Abbiamo 20 cavalli in meno rispetto al motore Mercedes”

Può sicuramente sembrare una domanda superficiale, scontata, ma sicuramente non lo è fino in fondo. Qual è infatti la reale differenza tra Ferrari e Mercedes?

Domanda che si presta ovviamente a molte risposte differenti, ma a dare una risposta, che fosse più vicina alla realtà, è stato proprio il TP della Ferrari Mattia Binotto che ha ammesso come la differenza tra le due power unit sia di venti cavalli, un gap che su una pista ad velocità come Monza si è sentita particolarmente. Nonostante la differenza, la Ferrari è prossima a portare in pista un motore aggiornato che dovrebbe cercare di limare la differenza con la concorrenza.

“Abbiamo confermato a Monza che alla Ferrari mancano 20 cavalli al motore Mercedes della McLaren – ha dichiarato Binotto – Abbiamo perso la maggior parte del tempo nell’ultimo tratto prima della Parabolica, con una perdita simile sul rettilineo del traguardo. La mancanza di prestazioni si nota anche in fase di ripartenza e in fase di sorpasso. Non era una novità per noi, ma stiamo lavorando a pieno ritmo su un’evoluzione del motore che vogliamo portare in pista quest’anno il prima possibile”.

OMNISPORT | 17-09-2021 11:35