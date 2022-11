20-11-2022 16:55

E’ il team principal Mattia Binotto, del quale si vocifera l’avvicendamento, a fare ai microfoni di Sky Sport il bilancio della stagione 2022: “La squadra è cresciuta molto sia quest’anno che negli anni passati, il 2020 e il 2021 sono stati gli anni più difficili, nessuno avrebbe scommesso che ci saremmo presentati così bene in questa stagione che inaugurava la nuova era della F1. Noi non avevamo promesso la vittoria del campionato, ma volevamo essere competitivi. Quello che ha dimostrato quest’anno è che non eravamo maturi per la vittoria iridata: abbiamo avuto week – end buoni e altri meno, in questi ultimi abbiamo commesso errori che ci faranno crescere. La squadra ha dimostrato di saper lavorare sotto pressione e lo ha fatto pure oggi, non mollando gli obiettivi e lavorando di squadra”

Yas Marina ha regalato alla Ferrari le piazze d’onore nelle classifiche piloti e nella classifica costruttori e queste sono le dichiarazioni dei suoi piloti, Charles Leclerc: “Ho dato il 110% dal primo all’ultimo giro, è stata una gara perfetta. L’unico modo per arrivare davanti a Perez era quello di diversificare la strategia e l’abbiamo fatto, sfruttando un ottimo passo e quindi sono soddisfatto. Dobbiamo migliorare le prestazioni in gara e le strategie per provare a vincere il Mondiale 2023”; Carlos Sainz: “I sorpassi con Hamilton hanno influenzato la mia gara e così aver consumato le gomme per superare Russell, sarei potuto finire più avanti col passo che avevo. L’anno prossimo dovremo migliorare in gara e nello sviluppo e a quel punto potremo lottare per il titolo“.