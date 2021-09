F1, Binotto su Leclerc: "Problemi di comunicazione"

Il team principal della Ferrari Mattia Binotto a Sky ha spiegato l’errore di strategia di Charles Leclerc e del muretto rosso: “Quando si passa dal bagnato all’asciutto siamo noi che guardiamo i dati, per capire il momento migliore in cui fermarsi. In quei casi è il pit wall che chiama la sosta, è una decisione degli ingegneri”.

Dall’asciutto al bagnato ci si affida di più alle sensazioni del pilota: “Nel caso contrario ci si affida molto al pilota,a quanto ancora lui pensa di poter durare in condizioni critiche con le gomme da asciutto“.

Ma a Sochi per Binotto la colpa non è solo di Leclerc: “Charles il giro prima aveva fatto un tempo discreto, nella chiamata da parte nostra al muretto ci si doveva rendere conto che in altre parti del circuito stava diluviando e che quindi non era possibile rimanere fuori. In quel frangente, come comunicazione, potevamo fare un po’ meglio”.

OMNISPORT | 26-09-2021 17:54