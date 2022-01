F1, Bottas: “Ad Abu Dhabi ho perso un sacco di soldi”

27-01-2022 12:50

L’ioncredibile epilogo del campionato del mondo di Formula Uno riserva ancora qualche retroscena interessante.

Sappiamo tutti come è andata a finire sul tracciato di Yas Marina: il trionfo di Max Verstappen non solo ha privato Lewis Hamilton dell’ottavo titolo iridato consecutivo ma anche il compagno di squadra Valtteri Bottas di una cospicua somma di denaro, come da lui stesso ammesso.

“Sì, ad Abu Dhabi ho perso un sacco di soldi”. Denaro che sarebbe finito nelle sue tasche così come in tutte quelle dei membri del team Mercedes AMG F1 se Lewis Hamilton avesse vinto il titolo mondiale. La ripartenza dopo la Safety Car per un ultimo giro lanciato, invece, ha dato a Max Verstappen la possibilità di attaccare il sette volte iridato grazie anche a gomme soft nuove contro le dure usurate con le quali era equipaggiato Hamilton.

“È stato un ultimo giro a dir poco convulso – ha dichiarato Bottas intervistato dalla testata finlandese Iltalethi – e certi bonus sono legati al conseguimento di precisi risultati. Per fortuna non li avevo ricevuto in anticipo. A volte si vince, altre volte no. Per fortuna sono arrivato nella condizione in cui il conto in banca ormai non lo guardo quasi più, ma non mi dimentico certo della situazione economica che avevo quando sono arrivato in F1″.

La Mercedes ha regalato a Bottas la W08, ovvero la prima Mercedes che ha guidato quando è entrato a far parte del team a partire dal 2017: “È stata veramente una grande sorpresa, sfortunatamente non so dove metterla, ma mi ha fatto veramente piacere essere festeggiato così calorosamente, con musica e fuochi d’artificio. Significa che abbiamo trascorso delle bellissime annate insieme”.

OMNISPORT