F1, Bottas si scaglia contro le tute nere della Mercedes

Valtteri Bottas è sbottato contro il colore delle tute adottate in questa stagione della Mercedes,che ha optato per il nero per omaggiare la lotta contro il razzismo portata avanti da Lewis Hamilton.

“Queste tute nere sono f…e bollenti!”, ha detto il pilota finlandese in un infuocato team radio. Bottas ha poi rincarato la dose nel dopo gara: “Non conosco i numeri, non so quanti gradi porti in più avere una livrea nera rispetto a una bianca, ma quest’anno in macchina fa davvero caldo. Inoltre c’è anche una nuova omologazione per le tute, quindi sono più spesse e la biancheria intima è più spessa, quindi non so che effetto abbia”.

“Faceva così caldo che ho detto: ‘Ragazzi, sapete che queste tute sono troppo calde’. E di sicuro il bianco sarebbe più fresco in termini di temperature. Ho perso 3 chili in gara, che è davvero tanto. In questo modo, il caldo può anche iniziare a influire sulle prestazioni. So che tra tutti i piloti sono uno dei più in forma, se non il più in forma, quindi posso sopportarlo, ma non è mai una cosa comoda e ci sono sempre cose che possiamo migliorare”.

OMNISPORT | 18-08-2020 08:08