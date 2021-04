F1, Brawn: “Gara incredibile quella di Norris”

Gran Premio dopo Gran Premio, cresce in modo esponenziale l’esperienza e la qualità dei risutlati ottenuti da Lando Norris.

Il #4 sta addirittura sovvertendo le gerarchie: se in inverno tutti gli osservatori lo vedevano dietro Daniel Ricciardo, Norris in queste prime due gare ha superato (prima di muscoli, poi come passo) il più blasonato compagno di squadra, che si è dovuto accontentare di due piazzamenti fuori dalla top-5.

Proprio Norris ha ricevuto i complimenti del responsabile di Liberty Media per il motorsport Ross Brawn. “Sono rimasto davvero impressionato dalla performance di Lando domenica, penso che abbia fatto una gara incredibile, mostrando un vero spirito combattivo. Ha commesso un errore in qualifica ed è stato molto duro con se stesso per aver deluso il team, ma la sua risposta domenica è stata di altissimo livello. È stata una gara importante perché non ha lasciato che un errore lo portasse in una spirale negativa. Le performance di Imola e Sakhir dimostrano che sta maturando e diventando un pilota notevole“, ha scritto l’ingegnere britannico nel suo classico editoriale del lunedì sul sito della Formula 1.

OMNISPORT | 21-04-2021 11:20