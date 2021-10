F1, Brawn: "Verstappen favoloso e che duello con Hamilton"

27-10-2021 15:11

Il direttore della F1 Ross Brawn è entusiasta del duello che ha visto negli Usa tra Verstappen e Hamilton: “È stato incredibilmente equilibrato, la Mercedes ha cambiato la strategia in corsa dando a Hamilton il vantaggio di gomma nel finale, ma fino al traguardo non c’è stata certezza che funzionasse. E non ha funzionato. Si è rimasti incollati agli schermi guardando i tempi sul giro e il consumo delle gomme per capire come sarebbe finita, e si è comunque dovuto aspettare la fine. Né Lewis né Max hanno commesso errori, è fantastico per il campionato. Abbiamo due piloti che guidano in modo magnifico, non ricordo un errore significativo di ciascuno durante la gara”.

Brawn ha elogiato soprattutto Verstappen: “È il mio pilota del giorno – ha detto Brawn – per la capacità di aver retto la pressione che gli ha messo addosso Hamilton per gran parte della gara. È rimasto in contatto con Lewis nella prima parte, dopo aver perso la posizione allo start. Ha gestito la situazione da lì e ha controllato il consumo delle gomme stupendamente. Non fare un errore che fosse uno in 56 giri è stato impressionante”.

OMNISPORT