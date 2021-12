F1, Briatore sulla Ferrari: “Se non sarà competitiva dovranno rivedere tutto”

16-12-2021 12:22

Concluso il campionato dle mondo di F1 è ora di tirare le somme e dare qualche voto. Oltre al duello ininterrotto tra Mercedes e Red Bull a cui vanno i voti più alti, nelle retrovie si è corso anche per altri obiettivi, sicuramente meno nobili rispetto all’iride conquistato da Verstappen.

La Ferrari ad esempio ha centrato l’obiettivo minimo, ovvero quello di arrivare al terzo posto nella classifica costruttori. Un risultato che permette di guardare con un pò più di ottimismo al futuro, a che certo non scalda il cuore dei tifosi della Rossa, nonostante il terzo gradino del podio conquistato da Sainz a Yas Marina nell’ultimo Gp.

La Ferrari sono ben due anni che non vince una gara…quando Vettel trionfò davanti a Leclerc nel Gp Singapore 2019.

Il 2022 si presenta dunque come una stagione fondamentale, che la Ferrari – al pari delle altre scuderie – sta preparando nei minimi dettagli già da tempo. I due alfieri della Rossa, Leclerc e Sainz, grazie alla rivoluzione aerodinamica che potrebbe livellare il divario da Mercedes e Red Bull, sperano di avere tra le mani una monoposto vincente, per dare ai tifosi quelle soddisfazioni che da troppi anni si attendono.

Flavio Briatore, in un’intervista rilasciata all’agenzia Adnkronos, ha voluto dire la sua sul momento del Cavallino Rampante: “La Ferrari quest’anno non ha fatto un campionato alla sua altezza. Il terzo posto ad Abu Dhabi con Sainz va bene, ma la Ferrari deve correre i Gran Premio per cercare di prendere il primo posto e non il terzo. Ci sarà molto da lavorare in Ferrari, ora che ci sono i cambi di regolamento e se la Ferrari non sarà competitiva almeno per lottare per le prime posizioni, a quel punto lì credo che debbano rivedere un po’ tutto”.

