F1, budget cap: accordo in arrivo tra Fia e Red Bull

25-10-2022 21:13

Accordo in arrivo tra la Fia e la Red Bull in merito alla questione budget cap. La scuderia austriaca ha patteggiato con la Federazione dopo la violazione dei limiti di spesa del 2021, e l’annuncio dell’intesa sulle sanzioni dovrebbe arrivare prima del Gran Premio del Messico di Formula 1, in programma domenica prossima.

Secondo Auto Motor und Sport la Red Bull, dovrà pagare una multa salata e subirà una restrizione alle ore da utilizzare in galleria del vento per sviluppare la monoposto della prossima stagione. Saranno rivelate anche le cifre reali dello sforamento dei limiti.