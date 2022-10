F1 Budget Cap, Binotto: "Penalità cha ha modificato le sorti del campionato 2021"

30-10-2022 10:48

Mattia Binotto, team principal della Ferrari, ha commentato così la penalità inflitta dalla FIA alla Red Bull per aver sfiorato il Budget cap del 2021.

“Due milioni sono un paio di decimi al giro che hanno modificato le sorti del campionato scorso. È un vantaggio importante, significativo, sul quale si doveva essere severi. La penalità data non copre né compensa il vantaggio avuto dalla Red Bull, perché a parte il fatto che una multa una volta che viene pagata ce la si dimentica subito, le ore in meno in galleria del vento non essendo accompagnate da una decurtazione del budget cap 2023 permetteranno alla Red Bull di destinare i soldi che non andranno spesi in galleria del vento in altre aree come quelle del peso o delle sospensioni”.

La Federazione ha applicato le sanzioni minime alla scuderia austriaca in quanto le loro defezioni sono state considerate “trascurabili”.