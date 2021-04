F1, Budkowski: “Mercedes risolverà i suoi guai in 3 gare”

Gli avversari del team Mercedes non sono particolarmente convinti che la squadra dominante degli ultimi anni sia in difficoltà al punto da non poter recuperare il ritmo schiacciante a cui ci ha abituati. Uno di questi è il Team Alpine. E’ vero che Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio inaugurale, ma la Red Bull-Honda è apparsa più in palla, e solo alcune sfortunate circostanze coincidenti hanno privato Verstappen di un successo che sarebbe stato meritato.

Nonostante questo, Marcin Budkowski, direttore esecutivo di Alpine, è rassegnato: secondo lui, Mercedes tornerà presto a dettare legge in pista, e in breve tempo risolverà i suoi guai.

“Oggi vediamo Red Bull chiaramente davanti e Mercedes non molto lontana, appena alle spalle. Sono però curioso di vedere dove sarà Mercedes fra due o tre gare, perché sono convinto che abbiano una grande struttura, ben organizzata e competente: potranno risolvere tutti i problemi che hanno riscontrato“, ha detto Budkowski secondo quanto riportato dal sito RaceFans.

OMNISPORT | 08-04-2021 12:03