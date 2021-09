F1, Budkowski: "Siamo pronti per la seconda Sprint Race dell’anno"

L’Alpine ripone molta fiducia nel fine settimana di Monza. La A521 della squadra francese si è dimostrata molto performante con assetto scarico, e nei lunghi rettilinei del circuito brianzolo può trovarsi sicuramente a suo agio. Alonso e Ocon, dopo la bellissima prestazione di Budapest e l’ottima gara di Zandvoort vogliono confermarsi nel tempio della velocità.

“Qualsiasi trittico di gare è impegnativo – ha detto Marcin Budkowski, direttore esecutivo dell’Alpine. Prepararsi per tre circuiti differenti e gareggiando ogni weekend è faticoso, ma il buon risultato ottenuto a Zandvoort e l’atmosfera della tifoseria olandese hanno reso lo scorso fine settimana molto piacevole. Monza offre una sfida diversa, in quanto circuito molto veloce, a basso carico aerodinamico e con frenate brusche dopo lunghi rettilinei. Siamo pronti anche per la seconda Sprint Race dell’anno dopo la prima prova del format a Silverstone. Abbiamo giocato un ruolo importante in quell’occasione, con entrambi i piloti che hanno movimentato quella sessione per tutto il pomeriggio”.

OMNISPORT | 09-09-2021 15:02