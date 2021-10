F1, Button dice si alle qualifiche sprint

17-10-2021 19:17

Le qualifiche sprint hanno avuto successo e verranno riproposte in numero maggiore anche nel 2022. I piloti non si espongono molto e danno l’idea di subire passivamente le decisioni dall’alto. Tuttavia, se Liberty Media le ha confermate vuol dire che, economicamente, il prodotto funziona. Ne è convinto Jenson Button, pilota campione del mondi nel 2009, che esprime un parere favorevole su queste gare brevi a Sky Sport F1:

“o che alcune persone pensino alle Qualifiche Sprint come a delle gare strane, ma mi piacciono. Penso che contribuiscano a mischiare le carte non solo in pista, ma anche sotto il punto di vista ingegneristico e strategico. Quando è programmata una Qualifica Sprint, i team sono di fronte a un fine settimana molto diverso. Mi piace vedere le qualifiche già al venerdì, perché significa che i piloti hanno meno tempo per provare nelle libere. Di sicuro questo format mischia le carte nelle qualifiche, e poi la Qualifica Sprint può essere emozionante su certe piste. Non in tutte, ma in alcune sì, e sarà fantastico“.

OMNISPORT