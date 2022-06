F1, Carlos Sainz: "Baku mi piace". Leclerc: "Avremo meno velocità di Red Bull"

10-06-2022 12:08

Dopo il secondo posto di Montecarlo, Carlos Sainz è pronto a iniziare il fine settimana di Baku, in Azerbaijan, ottavo appuntamento del Mondiale F1 2022. Alle 13.00 inizieranno le prime prove libere, seguite alle 16.00 dalla seconda sessione, e sarà una bella sfida per i piloti conoscere come si comporteranno queste monoposto su un tracciato simile, con 20 curve e 10 frenate che metteranno molto sotto pressione le pinze e tutto il sistema frenante.

Sainz è carico anche per la voglia di tutta la Ferrari di dimenticare l’errore di Monaco che è costata la vittoria a Leclerc, e dunque ci aspettiamo di vedere una Rossa in palla fin dalle prime battute.

Queste le parole dell’alfiere Ferrari Carlos Sainz:

“Pensandoci ora con calma penso che a Montecarlo dovevamo fare cose differenti, se non in pista almeno nel box. Pensando a me, se fossi tornato ai box un giro prima magari avrei avuto più margine. Ma in F1 devi guardare ogni dettaglio e per come la penso a Monaco non è andato nel verso giusto per arrivare alla vittoria. Qui è una bellissima sfida per piloti e scuderie. Un bel tracciato, mi piace venire qui”.

Charles Leclerc invece ha in mente solamente una cosa in vista del GP di Baku, ovvero la rivalsa dopo il pessimo risultato di Monaco:

“Abbiamo appreso parecchie cose, proprio come dopo ogni gara. Abbiamo fatto degli errori, ma abbiamo compreso i motivi. Però non desidero scendere nei dettagli. Abbiamo tuttavia le risposte per il futuro, ho fiducia che quanto accaduto non succederà ancora. Non avremo così tanta velocità in rettilineo a Baku rispetto alle Red Bull. Abbiamo una monoposto più competitiva della scorsa stagione e spero di mantenere il primo posto se faremo la pole sabato”.