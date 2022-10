F1, Carlos Sainz: "Competitivi ovunque"

20-10-2022 23:10

Il pilota della Ferrari Carlos Sainz in vista del Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin si è espresso così sulle possibilità della Ferrari: “La macchina è competitiva ovunque, anche se in gara la Red Bull ultimamente ha avuto qualcosa in più. Qui proveremo le gomme del 2023 e questo ci può aiutare a capire come migliorare in questo aspetto nel prossimo Mondiale”.

Lo spagnolo ha spiegato che il suo obiettivo per questo finale di stagione non è la classifica generale: “Il duello con Russell? Quarto o quinto a me non cambia nulla, preferirei vincere una gara da qui a fine anno”.