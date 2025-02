F1, Carlos Sainz volta pagina: via il rosso Ferrari dal casco e nasce il feeling con la Williams

Carlos Sainz al debutto con la Williams: a Silvertsone si è tenuto il filming day con lo spagnolo ed Albon al volante della FW47. Le prime sensazioni e le novità del casco dell'ex Ferrari

Carlos Sainz inizia il suo percorso verso la rivalsa (di squadra e personale) come nuovo pilota Williams, affiancando Alex Albon. Oggi è stata presentata la monoposto, la FW47, che ha mosso i suoi primi passi sul circuito di Silverstone e con i due piloti che si sono succeduti alla guida. E per lo spagnolo ex Ferrari, in particolare, questo debutto è stato a suo dire positivo.

I primi giri di Carlos Sainz con la monoposto Williams a Silverstone

In piena luna di miele con il team, e con James Vowles che in queste settimane non ha lesinato in termini di lodi per il nuovo acquisto e per l’approccio che sta portando alla squadra, Sainz ha corso nel filming day senza forzare troppo con la vettura dalla livrea camouflage (la FIA a questo giro ha imposto lo svelamento di quelle definitive a tutti i team il prossimo 18 febbraio nell’evento dell’O2 Arena di Londra), e girando con gomme da bagnato su pista però asciutta.

LA FW47 è ufficialmente la prima sotto la supervisione di Pat Fry, direttore tecnico approdato in Williams nel novembre 2023 e che ha ovviamente potuto mettere mano alla monoposto solo dopo la precedente già decisa e stabilita con le sue caratteristiche.

La vettura quindi è un tassello dell’ambizioso piano di Williams per tornare agli antichi splendori dopo gli ultimi anni di tregenda. L’altro è ovviamente Sainz (senza offesa per Albon, che comunque ha riferito di non sentire pressioni nel confronto con il compagno di squadra), che nel gelo di Silverstone ha potuto tracciare un primo bilancio con la sua nuova auto.

Sainz: “È andato tutto bene”. E fornisce le prime indicazioni ai tecnici

Ed è sostanzialmente positivo, come ha rivelato a Jenson Button nell’intervista dopo questa primissima sgambata. Pur ammettendo che è difficile stabilire se l’auto sia veloce o meno viste le condizioni in cui cui ha corso, ha anche aggiunto: “È comunque andato tutto bene, ed è sicuramente una cosa positiva perché il primo giorno su una nuova vettura è sempre un po’ complicato. Ma ogni cosa è andata come doveva andare e possiamo andare avanti con il nostro lavoro”.

In ogni caso, Sainz ha assicurato che potrà già dare delle prime indicazioni agli ingegneri riguardo la FW47. E una volta fatto ciò, il programma vedrà il giro con gomme slick. “E allora potremo iniziare a spingere di più”.

Il nuovo casco di Sainz: via il rosso Ferrari, o quasi

E visto che si parla di nuovo capitolo per la carriera dello spagnolo, anche il casco ovviamente va di pari passo con questa avventura post Ferrari. Ergo, via il rosso distintivo del suo ex team, ed anche il nero. Domina invece l’azzurro Atlassian, società informatica che ricopre il ruolo di sponsor principale della Williams, ma resta confermata la bandiera spagnola, che cinge il casco ai lati e dove resiste inevitabilmente il rosso. Sul giallo dello stendardo spicca poi il numero di gara di Sainz, 55, anch’esso in rosso.