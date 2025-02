F1, Williams entusiasta di Sainz: la rivoluzione di Carlos per dimenticare la Ferrari

Carlos Sainz ha portato una ventata di novità in Williams, ma anche un'etica di lavoro e di ricerca della perfezione che sta generando l'entusiasmo del team. La Ferrari, insomma, è un ricordo

La Williams sta vivendo la luna di miele con Carlos Sainz, nuovo ingresso nelle file della scuderia e che ha appena chiuso la parentesi con la Ferrari. E questo nuovo corso per lo spagnolo è all’insegna dell’ambizione, sostenuta e puntellata dalla meticolosità di chi vuole dimostrare il proprio valore, trascinare una squadra che ha vissuto periodi a dir poco bui e, vociferano i maliziosi, far andare di traverso la decisione di Maranello di chiudere il contratto con il figlio d’arte.

Sainz dopo la Ferrari: le ambizioni nella sua nuova era alla Williams

Anche se i rapporti si sono conclusi senza stracci volanti, ma in maniera molto rispettosa ed amichevole (o quasi). Insomma, da professionisti. E Williams, dal canto suo, aveva bisogno di una scossa dopo il deludente nono posto tra i Costruttori del 2024.

Il team di Grove dal blasonato e nobile passato e un presente tutto fuorché indimenticabile, sta cercando di costruire un futuro da magnifiche sorti e progressive. Sainz, che formerà lo schieramento della scuderia assieme ad Alex Albon, ha dimostrato negli anni da ferrarista di avere una mentalità tale da poter sovvertire le difficoltà ed inseguire il successo con lucida ferocia e determinazione.

Vowles loda Sainz: “Sulla Williams si diverte”

Il team principal James Vowles, parlando con Motorsport.com, ha usato un modo di dire anglosassone che ben spiega l’etica di Sainz. “Not leaving a stone unturned”, ovvero non lascia nulla di intentato e le prova tutte per risolvere problemi e migliorarsi. “Sin dal primo momento in cui è salito sulla monoposto nei test di Abu Dhabi dopo la fine della passata stagione si è visto che si diverte a bordo”, ha proseguito Vowles. “Lui vuole stare qui, è questo ciò che vuole fare e farà parte della nostra storia di successo“.

Il team principal ha assicurato un ottimo inserimento da parte di Sainz, il cui contributo sta dando una spinta, per ora motivazionale (poi la pista emetterà le sentenze), alla squadra: “Carlos ha una personalità brillante che non è soltanto un curriculum vincente, ma anche la voglia e il desiderio di successo che abbiamo in Williams. Il suo contributo, così come quello di Alex, è fondamentale per il nostro progresso”.

L’attenzione al dettaglio di Sainz: “Sta portando uno slancio positivo”

Vowles ha quindi spiegato ulteriormente questa attenzione al particolare: “Adesso siamo giunti ad analizzare ed inseguire i millesecondi, rispetto alle cifre più grandi del passato”. Grandi ambizioni, e come abbiamo detto grande entusiasmo: “Nel giro di qualche settimana si è creato uno slancio estremamente positivo riguardo idee, progetti, proposte di cambiamento e di crescita“.

Il team principal della squadra di Grove riserva quindi un’ultima lode allo spagnolo già capace di contribuire con la Ferrari nella contesa, sino all’ultima gara, del titolo Costruttori 2024: “È un grande lavoratore, diligente e che trascina verso il successo. Ed è quello che lui vuole abbia la Williams”.