F1, chance Ferrari in Ungheria: le parole di Leclerc e Sainz

Il secondo posto di Charles Leclerc e la vittoria sfiorata a Silverstone hanno galvanizzato la Ferrari, tornata sul podio per la seconda volta in stagione dopo la piazza d’onore conquistata da Carlos Sainz a Montecarlo.

Il pilota monegasco però non si illude: pensare ad una Ferrari competitiva per la vittoria in Ungheria nel prossimo weekend è un po’ troppo ottimistico. La scuderia di Maranello dovrà sfruttare le chance che arriveranno come fatto in Gran Bretagna: “Essere ottimisti è normale dopo le ultime tre gare, ma bisogna anche essere realisti e credo che sia un po’ ottimistico pensare di poter lottare per vincere in Ungheria”, sono le parole riportate da Racefans.net.

Leclerc si concentra soprattutto sul duello con la McLaren, che ancora precede la Ferrari in classifica generale: “Sarebbe già soddisfacente essere la terza forza dietro alla coppia Red Bull-Mercedes”.

Carlos Sainz gli fa eco: secondo il pilota spagnolo le curve lente del Gp d’Ungheria non favoriranno così nettamente il Cavallino come successo nelle qualifiche a Monaco o a Baku: “Nel Principato e in Azerbaijan effettivamente ci sono tantissime curve lente. Ormai, però, queste vetture hanno un carico aerodinamico talmente elevato che tutto il tratto misto in Ungheria lo si percorre in quarta o quinta marcia, non è più lento come in passato”.

“Per questo non credo che rappresenti una grande chance per noi parlando in termini di vittoria, ma possiamo essere subito dietro i due top-team“, ha concluso l’iberico.

OMNISPORT | 26-07-2021 20:49