F1 Qualifiche Silverstone: Hamilton davanti, ottimo Leclerc

Lewis Hamilton è stato il più veloce di tutti nelle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna: il pilota inglese partirà dal primo posto in griglia di partenza nella gara sprint che verrà corsa sabato e che determinerà l’ordine di partenza della corsa classica di domenica. Al secondo posto Max Verstappen, poi Valtteri Bottas.

Bene Charles Leclerc, che scatterà dalla quarta posizione davanti a Perez e Norris. Sainz nono.

LE QUALIFICHE

In Q1 il miglior tempo è firmato da Verstappen con il crono di 1’26″751, davanti a Hamilton e ad un ottimo Leclerc. Attardato Bottas, nono. Eliminati Tsunoda, Raikkonen, Latifi, Schumacher e Mazepin.

Strepitoso Hamilton in Q2: il pilota della Mercedes fissa un gran tempo in 1’26″023, ed è nettamente il più veloce della sessione. Max Verstappen è secondo a tre decimi, quindi Bottas e ancora molto bene Sainz e Leclerc. Incredibile settimo tempo per Russell. Eliminati Alonso, Gasly, Ocon, Giovinazzi e Stroll.

Q3: Dopo il primo run Hamilton è il più veloce con il tempo di 1’26″134, seguito da Verstappen e Bottas. Nel secondo run Verstappen non riesce a fare meglio del rivale, che partirà dal primo posto in griglia di partenza nella Sprint Race.

Griglia di partenza per la gara sprint (primi dieci):

Hamilton

Verstappen

Bottas

Leclerc

Perez

Norris

Ricciardo

Russell

Sainz

Vettel

