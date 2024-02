F1, Christian Horner nei guai: Red Bull avvia indagine interna contro il suo team principal

Secondo il sito tedesco F1Insider, Christian Horner, team principal della Red Bull sarebbe oggetto di una indagine interna da parte dello stesso team angloaustriaco per delle pesanti accuse da parte di un dipendente

Ultimo aggiornamento 05-02-2024 14:59

Altro che pausa invernale. La F1 ha acceso i motori da tempo. Non in pista ma fuori. E dopo il terremoto del passaggio dal 2025 di Lewis Hamilton in Ferrari ecco un’altra notizia “bomba” a squarciare il circus. Red Bull avrebbe avviato un’indagine interna contro il suo stesso team principal Christian Horner. L’accusa nei suoi confronti arriverebbe da parte di un dipendente RB per comportamenti inappropriati.

F1, Horner sotto indagine dalla Red Bull: “comportamenti inappropriati

Secondo quanto raccolto da F1-Insider, l'azienda ha avviato un'indagine interna ed è condotta da un avvocato specializzato esterno. L'azienda prende queste questioni estremamente sul serio e l'indagine sarà completata il più presto possibile. La notizia dell'indagine interna è stata confermata anche dal giornalista olandese del De Telegraaf Erik van Haren molto addentro alle cose di casa Red Bull. Secondo le prime indiscrezioni rilanciate dal sito tedesco, le voci sarebbero emerse durante la gara di sci dell'Hahnenkamm a Kitzbühel. Dove erano presenti come ospiti anche diversi esponenti in vista della Formula 1, come il capo della McLaren Zak Brown e il capo Mercedes Toto Wolff.

Rumors da casa Red Bull confermano l’indagine

Sempre il sito tedesco che ha lanciato la notizia-bomba, F1Insider, un esponente della Red Bull interrogato sulla vicenda avrebbe confermato tutto: