F1, clamoroso a Jeddah: Hamilton rischia la penalità

04-12-2021 16:28

Nelle FP3 del GP di F1 a Jeddah, il più veloce è stato Verstappen, che ha ottenuto il miglior tempo davanti al rivale per il titolo Lewis Hamilton. Male le Ferrari: settimo posto per Leclerc e ottavo per Sainz.

C’è però un colpo di scena che potrebbe indirizzare la gara e anche il titolo. Lewis Hamilton ha infatti ostacolato Pierre Gasly durante il suo tentativo di giro veloce e adesso il sette volte campione del mondo rischia una sanzione. I commissari di gara potrebbero infliggere al pilota inglese una penalizzazione da scontare sulla griglia di partenza in gara. Solitamente si tratta di tre posizioni in questi casi. Se ciò accadesse, sarebbe un autogol clamoroso di Hamilton.

Classifica FP3

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:28.100 4

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.214 3

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.529 5

4 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.541 5

5 Pierre GASLY AlphaTauri+0.615 6

6 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.919 2

7 Charles LECLERC Ferrari+1.001 6

8 Carlos SAINZ Ferrari+1.049 5

9 Esteban OCON Alpine+1.077 4

10 Lando NORRIS McLaren+1.200 5

11 Fernando ALONSO Alpine+1.318 5

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.490 4

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.589 5

14 Daniel RICCIARDO McLaren+1.624 3

15 George RUSSELL Williams+1.934 3

16 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.196 5

17 Nicholas LATIFI Williams+2.266 4

18 Lance STROLL Aston Martin+2.440 4

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.833 4

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.879

OMNISPORT