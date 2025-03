F1, classifica piloti e costruttori Gp Argentina: Norris davanti a Verstappen. Leclerc ed Hamilton già in ritardo

La classifica piloti e costruttori del Mondiale 2025 di F1 dopo il Gran Premio di Australia: Norris davanti a Verstappen, primi punti per Antonelli. Ferrari costrette già a inseguire

Primi verdetti dopo il Gran Premio di Argentina che ha aperto la stagione nel segno della McLaren di Lando Norris primo a Melbourne davanti alla Red Bull di Verstappen e la Mercedes di Russell. Ottimo bottino per le stelle d’argento col 5° posto all’esordio assoluto di Kimi Antonelli. La Ferrari invece è costretta già a inseguire racimolando pochissimo punti con Leclerc 8° ed Hamilton 10°. Punti preziosi per la Sauber con Hulkenberg.

La cronaca e il report del GP di Australia

F1, classifica piloti

Lando NORRIS (McLaren) – 25 punti Max VERSTAPPEN (Red Bull) – 18 punti George RUSSELL (Mercedes) – 15 punti Alexander ALBON (Williams) – 12 punti Andrea Kimi ANTONELLI (Mercedes) – 10 punti Lance STROLL (Aston Martin) – 8 punti Nico HULKENBERG (Stake F1 Team Kick Sauber) – 6 punti Charles LECLERC (Ferrari) – 4 punti Oscar PIASTRI (McLaren) – 2 punti Lewis HAMILTON (Ferrari) – 1 punti

La classifica piloti completa

F1, classifica costruttori

McLaren – 27 punti Mercedes – 25 punti Red Bull – 18 punti Williams – 12 punti Aston Martin – 8 punti Stake F1 Team Kick Sauber – 6 punti Ferrari – 5 punti

F1, calendario: subito back to back direzione Gp Cina

Nemmeno il tempo di archiviare questa prima gara in Australia che il calendario di F1 costringe tutti a fare fagotto e prendere il primo volo per Shanghai dove già nel prossimo week end si torna in pista per il Gran Premio di Cina che ci costringere a una nuova levataccia, per fortuna, più leggera rispetto a questa. Ed è lì che ritroveremo le nostre pagelle che il mondo “non” ci invidia.