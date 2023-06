F1, De Meo: "Mai stato vicino alla Ferrari"

Il Ceo Renault: "Il mio sogno sarebbe di chiudere il Mondiale al quarto posto".

05-06-2023 21:51

Intervenuto a ‘La politica del pallone’ su Rai Gr Parlamento, il Ceo Renault Luca De Meo è tornato a parlare dell’ottimo weekend a Monaco: ”Il podio a Montecarlo è stato importante, soprattutto in un appuntamento che per noi vale doppio. In Alpine abbiamo un progetto sul lungo periodo e siamo coscienti che rimanere ad alti livelli e giocarsela con grandi squadre come Ferrari, Red Bull o Mercedes richiederà molto lavoro: il mio sogno sarebbe di chiudere il Mondiale al quarto posto”.

Sul vivaio di Alpine, De meo ha aggiunto: “Guardiamo molto ai giovani piloti italiani, parte del nostro progetto è di creare un’Academy come per i top team: da noi se ne occupa Davide Brivio, ex manager campione del mondo MotoGP – prosegue De Meo -. Cerchiamo di portare persone di talento in F1: da italiano se riuscissi a lanciare un connazionale tra i top di categoria sarebbe un grande orgoglio. Da sempre cerchiamo di essere una fucina di talenti, come nel caso di Alonso: è esploso da noi e continua nella sua splendida carriera ad essere protagonista”.

Infine De Meo ha concluso sulle voci che lo vogliono vicino alla Ferrari. ”La Formula 1 è in grande crescita grazie al lavoro straordinario di un altro italiano importante come Stefano Domenicali. Io vicino alla Ferrari? In passato sono stati solo dei rumors: ammiro molto Montezemolo, ma nei fatti non sono mai stato vicino alla Ferrari”.