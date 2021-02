F1, Domenicali apre alla gara sprint

Il CEO della Formula 1 Stefano Domenicali si è detto pronto a testare alcune novità nel format dei weekend per dare più interesse alla F1: “Penso che sia comunque importante pensare a nuove idee per renderci più attraenti o interessanti. Senza però perdere l’approccio tradizionale delle corse. Ora penso che il formato sia abbastanza stabile. Tuttavia potremmo testare già quest’anno la cosiddetta gara sprint del sabato, ne stiamo discutendo con i team”, sono le parole a Racer.com.

Per quanto riguarda i giovani piloti: “Con il fatto che abbiamo meno prove, dobbiamo creare degli eventi che li aiutino ad accumulare esperienza. Ora i parametri sono molto solidi, perché abbiamo un numero molto buono di giovani piloti in F1, ma non possiamo fermare questo flusso. Quindi penso che sia un’altra area in cui dobbiamo continuare a lavorare con i team per trovare la giusta soluzione”.

OMNISPORT | 05-02-2021 09:42