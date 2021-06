F1, Domenicali auspica tribune piene per il secondo weekend di Spielberg

Archiviato il Gran Premio di Francia, disputato domenica scorsa sul tracciato del Paul Ricard, la Formula 1 è attesa nei prossimi due weekend dalla doppia trasferta in Austria sulla pista di Spielberg.

Per l’occasione il CEO del Circus Stefano Domenicali si augura che per almeno la seconda delle due gare in programma, le tribune possano essere piene. Le autorità, che controllano la regione che circonda il Red Bull Ring, hanno dato infatti l’ok solamente per 15.000 spettatori per quel che riguarda il primo appuntamento.

“Speriamo che ci siano molti spettatori per la prima gara in Austria e una settimana vedere le tribune completamente piene – ha detto Domenicali – Se rispettiamo tutti i requisiti di sicurezza stabiliti da ciascun paese, vedremo più spettatori ai seguenti Gran Premi. Sarebbe il complemento perfetto per una stagione così entusiasmante. Il calendario da 23 GP? Abbiamo discusso questo piano con le squadre. Questo è il nostro obiettivo e faremo tutto il necessario per realizzarlo. Quando una stagione è così interessante, non vogliamo perderci una sola gara”.

OMNISPORT | 22-06-2021 11:14