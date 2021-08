F1, Domenicali: "L'obiettivo è svolgere 22 gare"

L’amministratore delegato della Formula 1 Stefano Domenicali in un’intervista all’Independent si è così espresso sulla possibile ipotesi Qatar per sostituire i Gran Premi saltati: “Abbiamo discusso sul Qatar ma non posso confermare o smentire nulla perché non sarebbe professionale dal mio punto di vista”.

“Dobbiamo trovare una soluzione alla cancellazione del GP d’Australia e del Giappone e rivedere quanto prima il calendario. Mi auguro che si possa fare già alla fine di questo fine settimana“.

“L’obiettivo resta quello di svolgere 22 gare, e sarebbe già un successo. Non abbiamo mai inserito così tante prove in un anno, e non va dimenticato, tra l’altro, che siamo anche nel pieno dell’emergenza COVID”.

OMNISPORT | 28-08-2021 12:23