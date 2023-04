F1, Domenicali: “Potremmo avere 32 Gran Premi”

Il presidente della Fia ammette: “Tutti ci vogliono. Già quest'anno potevamo arrivare a 24, il massimo consentito”

04-04-2023 11:07

Una Formula Uno sempre più globale. E infinita. Secondo Stefano Domenicali, presidente della Fia, tutti vogliono il Mondiale: “Potremmo avere 32 Gran Premi perché tutti ne vogliono uno”. Già quest’anno è record con 23 grazie al ritorno del Qatar e al nuovo appuntamento di Las Vegas. Ma sarebbero potuti essere 24, il massimo consentito dal Patto della Concordia.

“Se non fosse stato per gli accordi esistenti, il calendario di quest’anno avrebbe potuto raggiungere una cifra molto più alta delle 24 gare massime consentito”. Lo scorso dicembre la Fia cancellò ufficialmente il Gran Premio di Cina dal calendario 2023, riducendo dunque a 23 il numero di gare per quest’anno.