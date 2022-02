F1, ecco la nuova Ferrari: svelata la F1-75 in diretta

17-02-2022 14:08

Il giorno più atteso dell’anno per i tifosi della Ferrari è arrivato: alle 14 è stata presentata la nuova monoposto della Scuderia di Maranello, la F1-75. Così si chiama, in omaggio alla storia della Ferrari, la nuova rossa per il Mondiale di Formula 1 2022 che scatterà il 20 marzo con il GP Bahrain.

14:25 Con l’augurio del presidente della Ferrari, John Elkann, si chiude questo breve video di presentazione della nuova monoposto che dovrà vedersela con le temibili Mercedes e Red Bull.

14:20 In inglese, John Elkann espone la sua visione accanto alla nuova monoposto pronta ad affrontare la stagione che partirà a marzo. “Questa monoposto rappresenta lo spirito innovativo della nostra scuderia, frutto del grande lavoro che il nostro team ha sempre fatto”, ha detto Elkann chiudendo il suo intervento con “Forza Ferrari!”, pronunciato in italiano.

14:15 Dopo la presentazione della magnifica F1-75 che presenta elementi scuri che saltano, ancora di più, il rosso Ferrari compare il presidente, John Elkann.

14:14 Non sono mancati i mea culpa, per una stagione alquanto deludente e che la Ferrari non intende ripetere: sono troppi gli anni che hanno lasciato insoddisfatte le ambizioni della scuderia di Maranello. “È una macchina coraggiosa, che si adatta alle nuove regole. I risultati non brillanti degli ultimi anni e stagioni difficili ci hanno resi più uniti – ha spiegato Binotto -. Lotteremo ad ogni Gran Premio, ad ogni curva, per tornare a vincere. Sono orgoglioso di questo progetto, speriamo di scrivere pagine che onorino la tradizione di questa scuderia, la più gloriosa e vincente di sempre”.

14:12 Le parole di Mattia Binotto: “È un orgoglio presentare la F1-75, una macchina che onora i 75 anni della scuderia. La guideranno due piloti giovani ma esperti e siamo pronti a scrivere un’altra pagina importante della nostra storia. “. Per i due piloti, Leclerc e Sainz la F1-75 è “fantastica, innovativa, aggressiva, radicale. È stupenda e siamo sicuri che sarà anche molto veloce”.

14:10 Un video curato nei dettagli, montato egregiamente, illustra la filosofia di progettazione e una autocritica appena accennata; la F1-75 è illustrata con dovizia di dettagli dall’ingegner Binotto che, in italiano e in inglese, si sofferma sugli obiettivi della prossima stagione.

14:00 Alle 14 in punto compare Mattia Binotto che introduce la nuova F1-75

Ecco giunto il momento della presentazione della nuova F1-75, la monoposto che celebra un anniversario centrale nella storia della scuderia di Maranello e in vista della prossima stagione in Formula Uno.

Alle 14 verrà ufficialmente tolto il velo virtuale alla prossima monoposto di Leclerc e Sainz, con una video presentazione che vede tra i protagonisti i principali attori di questo nuovo progetto.

Nuova Ferrari F1-75: le novità

Con la modifica dei regolamenti della Formula Uno, come le dirette concorrenti anche la Ferrari proporrà una vettura diversa dal passato.

La nuova monoposto, infatti, terrà conto delle nuove specifiche impartite dalla FIA, in base alle quali avrà gomme più larghe, un peso maggiore rispetto al 2021 e appendici semplificate per agevolare i sorpassi. Sui social, nelle ultime ore, è circolata una foto che anticipa una autentica rivoluzione stilistica nella livrea con l’abbandono del rosso e la scelta elegante e raffinata di dare più spazio al nero.

