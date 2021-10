Bahrain-Victorious, Colbrelli ha le idee chiare per il 2022

28-10-2021 20:52

Dopo un’annata memorabile, nel 2022 Sonny Colbrelli avrà l’arduo compito di confermare quanto di buono fatto nella stagione che lo ha portato a diventare campione d’Italia e d’Europa su strada, vittorie queste che non hanno placato la fame del bresciano.

“È stata un’annata d’oro difficile da riconfermare, ma ci proverò. L’obiettivo è quindi quello di riconfermarsi” ha affermato il portacolori della Bahrain-Victorious.

“Non stravolgerò tanto il mio programma rispetto alle scorse stagioni. Partirò dalle classiche, con Milano-Sanremo, Fiandre, Amstel Gold Race e Parigi-Roubaix. Il mio sogno, però, è quello di tornare al Giro d’Italia dopo cinque anni che manco”.

Colbrelli poi, intervistato da Radiocorsa, è tornato inevitabilmente sulla grande impresa di fine stagione, ovvero la vittoria dell’Inferno del Nord.

“È stata una gara importantissima: corsa a mille e alla mia prima Roubaix ho colto il successo. È stata difficile perché tutti avete visto come siamo arrivati: delle maschere di fango. Ed è stata durissima per la concentrazione di non cadere e mettere la ruota in una buca” ha chiosato il trentunenne di Desenzano del Garda.

OMNISPORT