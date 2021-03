F1, Eddols: “Abbiamo completato tutti i test”

Lo Chief Race Engineer di AlphaTauri, Jonathan Eddols, ha promosso a pieni voti le performance della Scuderia AlphaTauri al termine della tre giorni di test pre-season in Bahrain.

Sia Yuki Tsunoda che Pierre Gasly hanno raccolto tante buone informazioni sul nuovo pacchetto tecnico della AT02, la monoposto con cui i due piloti scenderanno in pista il prossimo 28 Marzo nel Gran Premio del Bahrain.

“Il test in Bahrain si è chiuso con un’altra ottima giornata e siamo riusciti a completare tutto ciò che avevamo programmato”, ha dichiarato Eddols. “Pierre ha guidato stamattina concentrandosi su ulteriori elementi di setup, nel tentativo di migliorare il bilanciamento. Siamo riusciti a completare dei test normalmente non potremmo fare durante un weekend di gara, quindi per noi è stata una grande opportunità per arricchire il nostro database”.

“Le condizioni hanno fatto in modo che la pista diventasse più veloce e quindi i tempi sul giro si sono abbassati. Entrambi i piloti si sono detti soddisfatti e hanno ottenuto prestazioni davvero buone, quindi non vediamo l’ora di tornare qui tra due settimane per correre e conoscere la vera classifica”, ha concluso.

OMNISPORT | 16-03-2021 13:21