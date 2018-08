F1, Monza: spaventoso incidente per Ericson

(ANSA) – MONZA, 31 AGO – Spaventoso incidente a Monza per Marcus Ericsson, per fortuna uscito senza apparenti conseguenze dalla sua Alfa Romeo Sauber dopo un testa coda in cui la monoposto ha carambolato contro le barriere ribaltandosi più volte. L’incidente, al termine del rettilineo prima della variante, è avvenuto meno di tre minuti dopo l’inizio della seconda sessione di prove libere del Gp d’Italia, immediatamente sospesa. Il pilota svedese è uscito camminando sulle proprie gambe dall’abitacolo della vettura, completamente distrutta.

“Non so cosa sia successo, sto bene”. Via radio Marcus Ericsson ha immediatamente tranquillizzato la propria scuderia Alfa Romeo Sauber, dopo lo spaventoso incidente che lo ha visto protagonista all’inizio della seconda sessione di prove libere del Gp d’Italia. Il pilota svedese è stato subito sottoposto ad alcuni controlli al centro medico del circuito di Monza, poi è rientrato ai box camminando, sorridendo con i tecnici della scuderia al suo fianco e salutando il pubblico. L’incidente è stato probabilmente causato dalla mancata chiusura del Drs. Nel frattempo gli addetti hanno rimosso dalla pista i detriti della monoposto distrutta e riparato la barriera danneggiata, così la sessione di prove è ripresa dopo circa venti minuti.

VIRGILIO SPORT | 31-08-2018 15:20