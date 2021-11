F1, Fernando Alonso (3°): Ci siamo meritati questo risultato"

21-11-2021 17:13

Fernando Alonso ha fatto qualcosa di incredibile oggi a Losail, riuscendo a chiudere il GP del Qatar al terzo posto davanti alla Red Bull di Sergio Perez e dietro a Hamilton e Verstappen. Sette anni sono passati dall’ultimo podio dell’asturiano, un risultato che certifica ancora una volta che, iin quanto a talento puro, forse Alonso è ancora il migliore, superiore pure al sette volte iridato Hamilton.

Queste le sue dichiarazioni:

“Sette anni sono passati, ma finalmente ce l’abbiamo fatta. Ci siamo arrivati vicini in un paio di gare, ma non era stato abbastanza. Sochi era stata l’ultima possibilità. Oggi pensavo di poter essere in testa dopo il primo giro. Pensavo che con le gomme rosse avrei avuto l’occasione di passare Lewis. Non ce l’ho fatta e poi con Checo è stata una battaglia molto ravvicinata. Sono contento anche per il team. Il quinto posto di Esteban fa sì che sia una bella domenica per la squadra. Avevamo pianificato una sosta dall’inizio, ma non potevamo sapere l’usura, era una gara nuova per tutti. Ma abbiamo eseguito molto bene. Ci siamo meritati questo risultati. Ho aspetto tanto per questo risultato, sono davvero felice”.

OMNISPORT