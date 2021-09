F1, Fernando Alonso: "Penso che sarà difficile sorpassare"

Grande qualifica della Alpine in Olanda, che riesce a piazzare entrambi i piloti in Top-10 al termine del Q3 odierno. Fernando Alonso termina la propria sessione in nona posizione, mentre ancora meglio ha fatto il compagno di box Esteban Ocon, ottavo domani in griglia.

Visto lo sviluppo delle prove, ci si aspettava qualcosa di più da Alonso, molto veloce nei turni di libere: “Siamo riusciti a risparmiare un set di pneumatici soft in Q1, ma a causa della bandiera rossa in Q2 il nostro piano non ha pagato, perché gli altri hanno potuto evitare di spendere un treno di gomme in Q2. Poi in Q3 siamo stati tutti veramente vicini a livello cronometrico. Cercheremo di fare alcuni sorpassi al via e vedremo dopo qualche giro in che posizione ci troveremo. Dopo di che, penso che sarà difficile sorpassare”.

OMNISPORT | 04-09-2021 19:24