F1, Ferrari 2022: Giovinazzi e Schumacher le riserve

22-12-2021

La stagione 2022 per la Ferrari è già praticamente partita. A Maranello i motori sono accesi e già proiettati verso il nuovo anno in cui ci si aspetta di rivedere la Rossa ancora più protagonista rispetto quest’ultima stagione.

La vettura sarà presentata tra il 16 e il 18 febbraio, con Maranello che ripone grande fiducia in Charles Leclerc e Carlos Sainz, due piloti che in questa stagione hanno dimostrato di potersela giocare alla pari e soprattutto di essere affidabili, con 38 piazzamenti in top-10 sui 44 disponibili.

In caso di forfait di uno dei due, le riserve sarebbero di tutto rispetto: come confermato dalla conferenza stampa del team principal Mattia Binotto, la Ferrari si affiderà infatti ad Antonio Giovinazzi e Mick Schumacher.

In 12 Gran Premi il terzo pilota sarà l’italiano: quando Giovinazzi sarà impegnato in Formula E con il team Dragon/Penske, il pilota di riserva sarà Schumacher, che verrà prelevato dalla Haas.

